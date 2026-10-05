Пао Бањалучанин, суграђанки упућивао језиве пријетње

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин И.М. лишен је слободе због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Угрожавање сигурности".
Надлежној полицијској станици истог дана око 20,45 часова жена из Бањалуке пријавила је да јој је непознато мушко лице упутило пријетње.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против лица И.М. биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
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