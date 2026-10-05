Logo

Пао Бањалучанин, суграђанки упућивао језиве пријетње

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 10:46

Коментари:

0
полиција дастер службеници МУП-а
Фото: ATV

Бањалучанин И.М. лишен је слободе због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Угрожавање сигурности".

Надлежној полицијској станици истог дана око 20,45 часова жена из Бањалуке пријавила је да јој је непознато мушко лице упутило пријетње.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против лица И.М. биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

ПУ Бањалука

пријетње

Коментари (0)

Прочитајте више

Челинчанин ухапшен по Централној потјерници

Хроника

Челинчанин ухапшен по Централној потјерници

4 ч

0
Гајић: Пометени вољом народа

Република Српска

Гајић: Пометени вољом народа

4 ч

1
Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци

Хроника

Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Два Бањалучанина претукла мушкарца у локалу, он завршио на УКЦ-у

4 ч

0

Више из рубрике

Челинчанин ухапшен по Централној потјерници

Хроника

Челинчанин ухапшен по Централној потјерници

4 ч

0
Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци

Хроника

Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Два Бањалучанина претукла мушкарца у локалу, он завршио на УКЦ-у

4 ч

0
Возио са 3,84 промила: Ухапшен пијани возач

Хроника

Возио са 3,84 промила: Ухапшен пијани возач

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

СНСД и даље убједљиво води за НСРС

14

26

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

14

25

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

14

21

Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

14

17

Опијело Биљани Плавшић у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима