Руководство СНСД-а са митрополитом бањалучким Јефремом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Бањалуци са митрополитом бањалучким Јефремом.
Састанку су присуствовали и премијер Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић те Игор Додик организациони секретар СНСД-а.
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