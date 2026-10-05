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Руководство СНСД-а са митрополитом бањалучким Јефремом

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05.10.2026 11:37

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Руководство СНСД-а са митрополитом бањалучким Јефремом
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Бањалуци са митрополитом бањалучким Јефремом.

Састанку су присуствовали и премијер Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић те Игор Додик организациони секретар СНСД-а.

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Тагови :

СНСД

Бањалука

Митрополит бањалучки Јефрем

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Саво Минић

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