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Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци

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05.10.2026 10:26

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Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је 3. октобра А.Х. из Бановића и А.С. из Живиница због сумње да су починили кривично дјело „Крађа“.

Полицији је истог дана око 14 часова пријављено да су наведена лица затечена приликом крађе различитих артикала у једној продавници у Бањалуци.

Након комплетирања и документовања предмета, против А.Х. и А.С. биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука, саопштено је из ПУ Бањалука.

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Тагови :

Полиција

ПУ Бањалука

Крађа

супермаркет

хапшење

ОЈТ Бањалука

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