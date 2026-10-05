Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је 3. октобра А.Х. из Бановића и А.С. из Живиница због сумње да су починили кривично дјело „Крађа“.
Полицији је истог дана око 14 часова пријављено да су наведена лица затечена приликом крађе различитих артикала у једној продавници у Бањалуци.
Након комплетирања и документовања предмета, против А.Х. и А.С. биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука, саопштено је из ПУ Бањалука.
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