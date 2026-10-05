Logo

Кнежевић честитао Додику на убједљивој побједи на изборима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 11:04

Коментари:

0
Кнежевић честитао Додику на убједљивој побједи на изборима
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Демократске народне партије Црне Горе Милан Кнежевић честитао је предсједнику СНСД-а Милораду Додику убједљиву изборну побједу СНСД-а на свим нивоима власти у Републици Српској и БиХ.

"Такође, упућујем честитке Жељки Цвијановић и Сави Минићу на рекордно оствареним резултатима. Сад је најважније градити јединство српског народа, јер само уједињени можемо градити свијетлу будућност за нашу дјецу без сукоба и ратова", навео је Кнежевић на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Милан Кнежевић

Општи избори 2026

СНСД

Коментари (0)

Више из рубрике

Лукић: Пропао покушај међународне заједнице, народ изабрао СНСД

Република Српска

Лукић: Пропао покушај међународне заједнице, народ изабрао СНСД

3 ч

0
Гајић: Пометени вољом народа

Република Српска

Гајић: Пометени вољом народа

4 ч

1
Посланик Слобдарске партије Аустрије (ФПÖ) у бечком парламенту Илија Туфегџић

Република Српска

Туфегџић: Грађани Републике Српске показали да највише вјерују СНСД-у и Милораду Додику

4 ч

0
Орбан честитао побједу СНСД-у: Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Српске

Република Српска

Орбан честитао побједу СНСД-у: Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Српске

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

СНСД и даље убједљиво води за НСРС

14

26

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

14

25

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

14

21

Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

14

17

Опијело Биљани Плавшић у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима