Кнежевић честитао Додику на убједљивој побједи на изборима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Демократске народне партије Црне Горе Милан Кнежевић честитао је предсједнику СНСД-а Милораду Додику убједљиву изборну побједу СНСД-а на свим нивоима власти у Републици Српској и БиХ.
"Такође, упућујем честитке Жељки Цвијановић и Сави Минићу на рекордно оствареним резултатима. Сад је најважније градити јединство српског народа, јер само уједињени можемо градити свијетлу будућност за нашу дјецу без сукоба и ратова", навео је Кнежевић на Иксу.
https://t.co/OevEBzgQSw— Milan Knežević (@MilanKnezevic80) October 5, 2026
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