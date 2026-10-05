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Минић освојио 273.579 гласова са обрађених 93,56 одсто биралишта

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05.10.2026 12:26

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Минић освојио 273.579 гласова са обрађених 93,56 одсто биралишта
Фото: Ustupljena fotografija

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 273.579 гласова, односно 52,19 одсто, показују прелиминарни подаци Централне изборне комисије БиХ на основу резултата са 93,56 одсто бирачких мјеста.

Кандидат СДС-а Бранко Блануша, према посљедњим подацима који су ажурирани у 12.00 часова, освојио је 218.972 гласа или 41,77 одсто.

Важећих гласачких листића било је 524.142 или 95,25 одсто, неважећих празних 19.128 или 3,48 одсто, а неважећих по другом основу 6.967 или 1,27 одсто.

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избори

Избори 2026

Република Српска

ЦИК БиХ

Саво Минић

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