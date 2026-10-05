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Савић: Настављамо са радом на који смо се грађанима обавезали

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05.10.2026 12:21

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Савић: Настављамо са радом на који смо се грађанима обавезали
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић истакао је да су у овој странци задовољни изборном побједом, те да настављају са радом на који су се грађанима обавезали.

"Можемо да будемо задовољни резултатима нашег одбора јер су кандидати СНСД-а побиједили на све четири листе у Бијељини", објавио је Савић на друштвеним мрежама.

Савић је захвалио члановима, активистима и симпатизерима СНСД-а у Бијељини који су, како је навео, вриједно радили претходних мјесеци да би вратили СНСД у Бијељини на мјесто које му припада.

"Избори се завршавају, а наш рад не. Зато ћемо мало да се одморимо, пресаберемо, а онда наставимо са радом", истакао је Савић, преноси Срна.

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Тагови :

Бојан Савић

СНСД

Бијељина

ГИК Бијељина

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