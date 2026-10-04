У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

Аутор:АТВ редакција
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Ученици Основне школе "Скендер Куленовић" у Доњем Каменграду код Санског Моста однедавно у школу не смију доносити мобилне телефоне. Док су родитељи нову мјеру углавном поздравили, ученици су на забрану реговали негодовањем.
Одлуку о потпуној забрани доношења и кориштења мобилних телефона донијело је Наставничко вијеће школе, након што је, према ријечима директорице и педагогице Адмиреле Ботоњић, уочено да ученици телефоне користе готово непрестано, укључујући и током наставе.
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"Примјетили смо да имају јако слабу концентрацију и што се тиче учења и што се тиче праћења наставе. Током малих и великих одмора ако су вани мање се друже, стално су на мобилни телефонима", рекла је Ботоњић за Независне новине.
У школи су о забрани размишљали и раније. Прошле године покушали су проблем ријешити уз помоћ родитеља, али како, према ријечима директорице, није било значајнијег напретка, одлучено је да се телефони у потпуности избаце из школе.
Прве промјене, наводи Ботоњић, већ су примјетне.
"Видјели смо да нема помака па смо одлучили забранити доношење мобитела у школу. Сада се више друже, више се баве слободним активностима и више комуницирају. Видјели смо да им је вокабулар мањи управо због мобитела", истакла је директорица.
Иако ученици нису били одушевљени новим правилом, реакције родитеља у школи су, према ријечима директорице, углавном позитивне.
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"Реакције су одличне. Родитељи долазе и говоре разредницима да је то одлично. Дјеца су негодовала, али нема приче. Телефони се не носе и то је то", казала је Ботоњић.
Школа је истовремено дефинисала и посљедице за оне који прекрше забрану. Ученику који донесе и користи телефон најприје слиједи упозорење, а потом може услиједити одузимање уређаја.
У том случају телефон се не враћа ученику, већ остаје код управе школе све док по њега не дођу родитељ или старатељ.
"Мобилни који буде одузет неће бити враћен ученику, већ ће остати код управе школе све док по њега не дођу родитељи/старатељи", наведено је из школе.
У наредном периоду школа планира организирати и предавања за ученике о различитим темама, међу којима ће бити насилничко понашање, али и одговорно кориштење мобилних телефона.
Забрана мобилних телефона раније ове године уведена је и у Основној школи „Фра Дидак Бунтић“ у Читлуку, гдје су правила отишла и корак даље.
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Осим телефона, ученицима је забрањено уношење и ношење појединих одјевних и модних детаља, укључујући подеране хлаче, пирсинге, лак на ноктима, хеланке и одјећу која открива гола леђа.
У тој школи о забрани телефона размишљали су годинама. Према ранијим наводима професорице хрватског језика и предсједнице Школског одбора Матије Мацан, школа је најприје покушавала кроз радионице ученике научити одговорнијем кориштењу телефона, али како резултати нису били задовољавајући, уведена је потпуна забрана њиховог уношења у школу.
Одлуке попут ове посљедњих мјесеци поново отварају питање мјеста мобилних телефона у школама – од њихове улоге у настави до утицаја на концентрацију, комуникацију и дружење ученика.
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