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Ова општина у уторак остаје без струје

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04.10.2026 13:23

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Ова општина у уторак остаје без струје
Фото: Уступљена фотографија

Потрошачи у Сребреници неће имати струју у уторак, 6. октобра, због ремонта трафостаница.

Електричне енергије неће бити од 9.00 до 17.00 часова због редовног годишњег ремонта трафостаница, речено је у Радној јединици "Електро-Бијељине" у Сребреници.

Овим искључењем неће бити обухваћена подручја Скелана и Зеленог Јадра у сребреничкој општини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сребреница

Сребреница вијести

нестанак струје

насеља без струје

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