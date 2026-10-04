Ова општина у уторак остаје без струје

Аутор:АТВ редакција
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Потрошачи у Сребреници неће имати струју у уторак, 6. октобра, због ремонта трафостаница.
Електричне енергије неће бити од 9.00 до 17.00 часова због редовног годишњег ремонта трафостаница, речено је у Радној јединици "Електро-Бијељине" у Сребреници.
Овим искључењем неће бити обухваћена подручја Скелана и Зеленог Јадра у сребреничкој општини.
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