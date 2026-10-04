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Трагедија у Хрватској: Младић (19) погинуо, други испао из аутомобила и преживио

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04.10.2026 14:27

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос око 4.20 часова у мјесту Јурјевец, на подручју општине Крапинске Топлице, погинуо је 19-годишњи младић, док је 23-годишњак повријеђен.

Како незванично сазнаје локални портал Загорје, у аутомобилу који је слетио с пута налазила су се двојица младића – 23-годишњак из Јурјевца и 19-годишњак из Губашевог код Забока.

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Према досадашњим информацијама, аутомобил је након слијетања са пута бударио у аутобуско стајалиште. Од силине удара 23-годишњак је испао из возила, док је 19-годишњи младић остао приклијештен у аутомобилу.

Нажалост, 19-годишњаку није било спаса те је преминуо на мјесту несреће.

Како наводи Zagorje.com ријеч је о младићу који је ове године матурирао у Средњој школи Крапина.

Повријеђени 23-годишњак возилом Хитне помоћи превезен је у Општу болницу Забок. Према незваничним информацијама, био је при свијести и налази се ван животне опасности.

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Полиција ће након проведеног увиђаја утврдити све околности које су довеле до ове трагичне саобраћајне несреће.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

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