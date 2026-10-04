Logo

Леброн промијенио број на дресу због "Доктора"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 14:23

Коментари:

0
Леброн промијенио број на дресу због "Доктора"
Фото: Tanjug/AP/Chris Szagola

Леброн Џејмс је напустио Лос Анђелес Лејкерсе и прешао у најјачи тим лиге Филаделфију Севентисиксерсе па ће тамо играти заједно са Тајрисом Мексијем, Џејленом Брауном, Ви Џејем Еџкомбом и Џоелом Ембидом.

Јасно је, ово је најјача стартна петорка у НБА лиги, а пред почетак сезоне је Леброн направио промјену, а тиче се броја на дресу.

Он сваког љета тренира и игра предсезонске утакмице у дресу са бројем 6, али је Филаделфија тај број повукла из употребе у част "Доктор Џеја" Џулијуса Ирвинга.

Због тога није носио шестицу већ је одабрао дрес са бројем 9 и на тај начин испоштовао живу легенду Сиксерса.

Он ће наредне сезоне носити добро познати број 23 на свом дресу, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Леброн Џејсм

кошарка

НБА

Коментари (0)

Више из рубрике

Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".

Кошарка

Аренас одговорио Јокићу: "Наше ђубре је најбоље у Евролиги"

23 ч

0
АБА лига: Игокеа побједом кренула у нову сезону

Кошарка

АБА лига: Игокеа побједом кренула у нову сезону

1 д

0
Лука Дончић

Кошарка

Лука Дончић се обратио суду у Хагу

1 д

0
Велики преокрет и побједа Партизана у Минхену!

Кошарка

Велики преокрет и побједа Партизана у Минхену!

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефону: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

19

35

Прве информације за Предсједништво БиХ: Цвијановић увјерљиво води, Вукановић посљедњи

19

31

Први резултати: Минић има 11 хиљада гласова више до Блануше!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима