Леброн промијенио број на дресу због "Доктора"

Аутор:АТВ редакција
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Леброн Џејмс је напустио Лос Анђелес Лејкерсе и прешао у најјачи тим лиге Филаделфију Севентисиксерсе па ће тамо играти заједно са Тајрисом Мексијем, Џејленом Брауном, Ви Џејем Еџкомбом и Џоелом Ембидом.
Јасно је, ово је најјача стартна петорка у НБА лиги, а пред почетак сезоне је Леброн направио промјену, а тиче се броја на дресу.
Он сваког љета тренира и игра предсезонске утакмице у дресу са бројем 6, али је Филаделфија тај број повукла из употребе у част "Доктор Џеја" Џулијуса Ирвинга.
Због тога није носио шестицу већ је одабрао дрес са бројем 9 и на тај начин испоштовао живу легенду Сиксерса.
Он ће наредне сезоне носити добро познати број 23 на свом дресу, преноси Б92.
Yesterday in Philly at 76er Scrimmage Game. LeBron, Maxey, Jaylen, Embid and us.
#therealjakim #lebronjames #76ers https://t.co/qTCCmOODOl— ((The Real Jakim - The HARD TALK with Jakim SHOW)) (@TheRealJakim) October 4, 2026
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