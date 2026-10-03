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Лука Дончић се обратио суду у Хагу

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03.10.2026 13:35

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Лука Дончић
Фото: Таnjug/AP Photo/David Zalubowski

Лука Дончић поново је у Лос Анђелесу, гдје са екипом Лос Анђелес Лејкерса ради на припремама за нову НБА сезону и покушају да освоји шампионски прстен. Ипак, док се на терену фокусира на спортске циљеве, ван њега и даље траје сложена породична ситуација.

Словеначки кошаркаш настоји да његове кћерке, Габријела и Оливија, живе са њим у Сједињеним Америчким Државама.

На шта се Дончић позвао у правном поступку?

Тим поводом обратио се суду у Хагу и поднио захтјев заснован на Хашкој конвенцији, тражећи да се питање боравка дјеце рјеши у складу са његовим правом да буде активно укључен у њихово одрастање.

Како наводи "Атлетик", Дончић се позвао на одредбе Хашке конвенције како би затражио да његове кћерке бораве у САД, а не у Словенији.

"Ништа ми није важније у животу од мојих кћерки. Урадићу све што могу да се постарам да оба родитеља буду присутна у њиховом животу", пише Атлетик.

Како је почео спор Дончића и Анамарије Голтес?

Дончић и Анамарија Голтес били су вјерени од 2023. године, али до планираног вјенчања није дошло. Њихова веза је окончана, након чега је услиједио правни спор који још није завршен.

Голтес је претходно у Лос Анђелесу покренула поступак у вези са издржавањем дјеце, али је захтјев касније повукла преко својих адвоката.

Поступак је потом настављен у Словенији. Дончић је, према наводима из текста, током боравка у домовини проводио значајан дио времена са својим кћеркама — Габријелом, рођеном у новембру 2023. године, и Оливијом, која је рођена у децембру 2025.

Ипак, упркос времену које је проводио са дјецом, Дончић и његова бивша партнерка нису успјели да постигну договор ван судског поступка, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лука Дончић

кошаркаш

Развод брака

старатељство

Хаг

суд

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