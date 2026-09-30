Обрадовић побјеснио на играча, па добио утакмицу каријере!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кошаркаши Панатинаикоса грабе ка побједи у другом колу Евролиге против Асвела, где су на полувремену ријешили питање побједника. Одличну партију је имао Лефтерс Манцукас, а, за то је заслужан Жељко Обрадовић.
Легендарни тренер, најтрофејнији у Евролиги, овог лета је преузео Панатинаикос поново у својој каријери и кренуо је у лов на своју десету титулу у Евролиги.
Он је дао шансу Манцукасу против Асвела, али није био нимало задовољан једном ситуацијом у првој дионици. Манцукас је промашио шут, а онда је прескочио отворен шут и додао је, што је наљутило Жељка.
How it started: Zeljko is giving you some loud tough love— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 30, 2026
How is it going: 16 points on 4-5 triples by LEFTERIS MANTZOUKAS at halftimepic.twitter.com/xYA6pQvWhd
Имао је штошта да му каже легендарни тренер, а критика је уродила плодом. Манцукас више није промашио, док је поставио и рекорд каријере већ у првом полувремену.
Он је послије 20 минута кошарке (играо је 13 и по) постигао 16 поена и тако је донио свом Панатинаикосу велику предност.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму