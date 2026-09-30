Logo

Обрадовић побјеснио на играча, па добио утакмицу каријере!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 22:12

Коментари:

0
Обрадовић побјеснио на играча, па добио утакмицу каријере!
Фото: X

Кошаркаши Панатинаикоса грабе ка побједи у другом колу Евролиге против Асвела, где су на полувремену ријешили питање побједника. Одличну партију је имао Лефтерс Манцукас, а, за то је заслужан Жељко Обрадовић.

Легендарни тренер, најтрофејнији у Евролиги, овог лета је преузео Панатинаикос поново у својој каријери и кренуо је у лов на своју десету титулу у Евролиги.

Он је дао шансу Манцукасу против Асвела, али није био нимало задовољан једном ситуацијом у првој дионици. Манцукас је промашио шут, а онда је прескочио отворен шут и додао је, што је наљутило Жељка.

Имао је штошта да му каже легендарни тренер, а критика је уродила плодом. Манцукас више није промашио, док је поставио и рекорд каријере већ у првом полувремену.

Он је послије 20 минута кошарке (играо је 13 и по) постигао 16 поена и тако је донио свом Панатинаикосу велику предност.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељко Обрадовић

кошарка

КК Панатинаикос

Коментари (0)

Више из рубрике

Звезда поражена од Хапоела

Кошарка

Звезда поражена од Хапоела

1 д

0
АБА лига

Кошарка

Огласила се АБА лига: Позната судбина регионалног такмичења

1 д

0
Никола Јокић

Кошарка

Никола Јокић гађао маскоту

1 д

0
Јокића чега најскупљи уговор у историји НБА

Кошарка

Јокића чега најскупљи уговор у историји НБА

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима