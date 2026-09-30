Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је да је српска понуда политичком Сарајеву - вратите нас на Дејтонски споразум ако хоћете БиХ.
"Ми смо направили методологију по којој се крећемо својим путем. Све ће то бити мирно. Вријеме ће све то да посложити. Или ће нешто функционисати или неће, а ја знам да ће функционисати Република Српска", рекао је Додик.
Додик је истакао да је БиХ пропала земља и да политичко Сарајево прави спрдњу од ње.
"Прије четири године смо се договорили да ћемо деблокирати пројекте `Бук Бијела`, Аеродром Требиње, `Јужна интерконекција`, међутим ништа од тога није учињено, што говори да је ријеч о патолошким лажовима који су спремни да праве спрдњу од државе и договора", рекао је Додик.
Додик је указао да ниједан Србин не може дати сагласност на говор Дениса Бећировића на сједници Генералне скупштине УН.
"У таквим околностима нема дијалога. Не може се нешто направити из мржње. Ствари се рјешавају из љубави, из заједничког хтијења да буде боље и да се нешто уреди", рекао је Додик.
Истакао је да из политичког Сарајева сваки дан испоручују неку провокацију и сваки дан се спрдају са БиХ, а примјер за то је и монографија о дипломатији БиХ коју је израдио Елмедин Конаковић.
"У ту монографију је укључено оно што су муслимани радили од 1991. до 1995. године. Дипломатија постоји тек од Дејтонског споразума, јер смо ми прије тога биле зараћене стране", рекао је Додик за РТРС.
Навео је да политичко Сарајево не разумију вријеме.
"Они и даље мисле да су ту /Мајкл/ Марфи и /Кристијан/ Шмит и да је глобални свијет неприкосновено под палицом Бајденове и бриселске администрације. Једно су управу - остала је бриселска администрација, али шта она може да уради данас?", рекао је Додик.
Он је истакао да је пут у ЕУ небитан ако буде настављен на начин да се сваки пут кроз реформе које Брисел испоставља смањује Република Српска.
"Бриселски пројекат је антисрпски пројекат. То се односи и на Србију у вези са Косовом", рекао је Додик.
Додик је изјавио да је СНСД израдио економски програм за сваки сектор до 2030. године, оцијенивши да ће до тада бити осам милијарди КМ инвестиција у Републици Српској.
Додик је навео да у будућности види Српску као самосталну, независну у којој се исплаћују добре плате.
"Нема ниједног разлога да не успијемо, само је важно да сами себи не направимо будалаштину, као што је избор неких неконзистентних људи", рекао је Додик.
Додик је навео да су у Српској у претходних пет година плате реално расле 23 одсто, а пензије 25 одсто, те да је у том периоду креирано 15.400 радних мјеста, од којих је 90 одсто отишло у реални приватни сектор.
Он је нагласио да Република Српска већ 20 година држи цијену електричне енергије на ниском нивоу, да би очувала социјални стандард и дала подстицај привреди, а што им је недавно препоручио и врхунски стручњак на глобалном нивоу у тој области Џефри Сакс.
"Није за нас БДП једина мјера, најважнија је реална плата", додао је Додик.
Према његовим ријечима, Српска данас само за пензије исплаћује 2,4 милијарде на годишњем нивоу, за здравствени сектор 1,6 милијарду, борачку заштиту милијарду, за плате укупно седам милијарди.
"Треба направити систем да се то остварује", рекао је Додик за РТРС.
Он је нагласио да подаци говоре да Република Српска има брже растућу економију него Федерација БиХ, те да плате у Српској расту брже него у ФБиХ.
"Уз то смо знатан дио времена провели под санкцијама међународне заједнице која није дозволила финансијска тржишта за инвестиције", навео је Додик.
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