ГИК Бијељина тражи од Владе Републике Српске помоћ да спроведе изборе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Републике Српске, састављена од министара из СНСД-а и њихових коалиционих партнера, сутра ће, три дана пред финале борбе за власт у сљедеће четири године, одлучивати о томе да уплати паре како би избори у недјељу могли да се одрже - неизбјежна је драмска пауза - у Бијељини! Градска изборна комисија Бијељине тражила је од Владе Републике Српске помоћ или се избори у Бијељини неће десити.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч2
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму