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ГИК Бијељина тражи од Владе Републике Српске помоћ да спроведе изборе

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30.09.2026 22:10

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Изборне технологије
Фото: АТВ

Влада Републике Српске, састављена од министара из СНСД-а и њихових коалиционих партнера, сутра ће, три дана пред финале борбе за власт у сљедеће четири године, одлучивати о томе да уплати паре како би избори у недјељу могли да се одрже - неизбјежна је драмска пауза - у Бијељини! Градска изборна комисија Бијељине тражила је од Владе Републике Српске помоћ или се избори у Бијељини неће десити.

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Тагови :

Избори 2026

Бијељина

ГИК Бијељина

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