Додик: Лакташи доказ да смо озбиљна политичка партија

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да су Лакташи први препознали и својим успјесима раширили сазнање да је СНСД озбиљна политичка партија.
Додик је рекао да становнике Лакташа, са којима живи цјели живот, није могуће преварити.
"Знају ме од малих ногу и знају све што сам радио у животу. Вечерас смо у насељу Трн да заједно препознамо пројекте које треба да реализујемо, а један од њих је спортска дворана чија изградња би требало да почне веома брзо", рекао је Додик Срни.
Он је истакао значај Трна, гдје је присуствовао предизборној трибини, јер у том насељу живе грађани који цијене политичаре и знају коме треба да вјерују, те да је поносан што увијек има њихово повјерење, преноси Срна.
Република Српска
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Кандидат СНСД-а за Народну скупштину из Изборне јединице два Мирослав Бојић захвалио је грађанима који су дошли да дају подршку овој странци, те да се упознају са њеним кандидатима за предстојеће опште изборе.
"Видимо да имамо велику подршку људи и то цијенимо, радимо овдје више од пет година са људима и гледамо шта треба ново да урадимо како би развој ишао узлазном путањом", рекао је Бојић.
Оне је додао да ће Лакташи и Република Српска наставити путем развоја.
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