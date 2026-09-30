Руски тим који је развио лијек против рака ставио се на располагање Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да се руски тим научника, који је био задужен да развије лијек против рака, ставио на располагање Републици Српској.
Додик је навео да ће грађани Републике Српске моћи равноправно да учествују у тим процедурама.
БиХ
Додик: Да сам слиједио пут политичког Сарајева они сада не би имали гаса
"Пред 14 академика Русије није нимало једноставна ствар презентовати Републику Српску", рекао је Додик по доласку из Москве на бањалучки Аеродром.
Посебна пажња у сарадњи са Русијом, каже Додик, биће посвећена духовној сфери.
"То су наши језици, историја и култура. Већ постоје тимови који раде на томе, а потрудићемо се да то буде у још већем обиму", нагласио је Додик.
Истакао је да Република Српска даје подршку Русији, којој неће уводити санкције.
Република Српска
Минић: Посјета Русији једна од најпродуктивнијих за Српску
"Одбијамо да уведемо визе Русији и нисмо спремни да учествујемо у процесима који ће нас приближити НАТО. Они су нам донијели осиромашени уранијум и повећали број малигних обољења. Нису нам из НАТО-а дали рјешење за изљечење рака, него су нам то понудили руски пријатељи са којима имамо потпуно равноправан третман", рекао је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
10 ч2
Република Српска
10 ч4
Република Српска
10 ч1
Република Српска
11 ч6
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму