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Руски тим који је развио лијек против рака ставио се на располагање Српској

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30.09.2026 14:57

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Руски тим који је развио лијек против рака ставио се на располагање Српској
Фото: Kremlin

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да се руски тим научника, који је био задужен да развије лијек против рака, ставио на располагање Републици Српској.

Додик је навео да ће грађани Републике Српске моћи равноправно да учествују у тим процедурама.

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"Пред 14 академика Русије није нимало једноставна ствар презентовати Републику Српску", рекао је Додик по доласку из Москве на бањалучки Аеродром.

Посебна пажња у сарадњи са Русијом, каже Додик, биће посвећена духовној сфери.

"То су наши језици, историја и култура. Већ постоје тимови који раде на томе, а потрудићемо се да то буде у још већем обиму", нагласио је Додик.

Истакао је да Република Српска даје подршку Русији, којој неће уводити санкције.

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"Одбијамо да уведемо визе Русији и нисмо спремни да учествујемо у процесима који ће нас приближити НАТО. Они су нам донијели осиромашени уранијум и повећали број малигних обољења. Нису нам из НАТО-а дали рјешење за изљечење рака, него су нам то понудили руски пријатељи са којима имамо потпуно равноправан третман", рекао је Додик.

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Тагови :

Русија

Милорад Додик

Рак

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