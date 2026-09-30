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Муж, дјевер и свекар оптужени за језив злочин: Откривен мотив убиства познате инфлуенсерке

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30.09.2026 15:00

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Аби Чој држи мачку и позира, 11. фебруара 2023. у Хонг Конгу.
Фото: Таnjug/AP Photo/

У Хонгконгу је данас почело суђење за убиство милионерке и инфлуенсерке Еби Чои, а главни осумњичени за њену смрт су њен супруг и чланови његове породице.

Током данашњег рочишта је наведено да је Еби убијена због породичног спора око новца.

Чоин бивши супруг Алекс Квонг, његов отац Квонг Кау и брат Ентони Квонг оптужени су за убиство Чои у фебруару 2023. године. Уколико буду проглашени кривим за убиство, пр ети им доживотна казна затвора. Оптужени су и за спрјечавање законитог сахрањивања тијела.

Сва тројица су се у сриједу званично изјаснила да нису криви за њено убиство.

Чои је имала 28 година и била је позната по гламурозном животу који је дијелила на Инстаграму, укључујући фотографисања и модне ревије. Неколико дана прије смрти објавила је фотографије са Диорове ревије током Недјеље моде у Паризу.

У свом уводном говору, тужитељка Шарлот Дрејкот је истакла значајну разлику у богатству између Чој и њеног супруга, описујући како су свађе око финансија и њени планови да прода луксузни стан били окидач за њено убиство.

"Чини се да је новац мотив овог убиства", рекла је тужитељка пороти коју чине осам мушкараца и једна жена.

Чој у вријеме када је убијена није више била удата за Алекса и већ је имала новог партнера који је такође био из богате и угледне породице.

Еби Чои убиство

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Након развода од Алекса, Еби је остала у контакту са његовом породицом и финансијски им је помагала.

Након развода од бившег мужа, јој је наставила да издржава Квонгове, а такође им је поклонила стан који је био на име оца њеног бившег мужа у знак захвалности што су јој помагали око њихово двоје дјеце.

Управо због тог стана је и дошло до сукоба Еби Чои и њене тазбине. Она је одлучила да стан прода и да породицу пресели на периферију града како би њена дјеца могла мирније да живе и похађају школу.

"Тензије су порасле у мјесецима који су претходили њеном убиству. Квонг Кау је дошао да се одрекне Чои и наводно је једном приликом покушао да је нападне", рекла је Дрејкот.

Чои је такође била љута, а једном приликом је свог свекра назвала преварантом и незахвалним човеком. Она се чак бринула да ће породица њеног бившег мужа да њену дјецу одвоји од ње.

Суд-чекић-судница

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Тужитељка је током рочишта рекла да је Квонг Кау на крају сковао заверу да убије Еби Чои.

"Направио је план са своја два сина Алексом, њеним бившим мужем и Ентонијем, и њих тројица су одлучили да је убију заједно. Свако од њих је имао своју улогу у њеном убиству", рекла је тужитељка.

Полиција је раније саопштила да је Чои мајка четворо дјеце, нестала 21. фебруара 2023. године.

Три дана касније, дијелови тијела за које се вјерује да су њени, пронађени су у кући у градском округу Таи По, гдје је полиција такође пронашла машину за сјечење меса, електричну тестеру и нешто одјеће.

Квонгови су убрзо након тога ухапшени.

Суђење се наставља у петак и очекује се да ће трајати најмање осам недјеља.

(телеграф)

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Тагови :

Убиство

инфлуенскерка

манекенка

Еби Чои

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