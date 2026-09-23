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Почело суђење: Тијело инфлуенсерке пронађено раскомадано

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23.09.2026 07:37

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Аби Чој држи мачку и позира, 11. фебруара 2023. у Хонг Конгу.
Фото: Таnjug/AP Photo/

Суђење за убиство почело је у понедељак против бившег супруга и чланова породице инфлуенсерке Еби Чои из Хонг Конга, више од три године након што су дијелови њеног раскомаданог тијела пронађени у једној кући, што је шокирало град у којем су насилни злочини реткост, пише АБЦ7.

Чоин бивши супруг Алекс Квонг, његов отац Квонг Кау и брат Ентони Квонг оптужени су за убиство Чои у фебруару 2023. године. Уколико буду проглашени кривим за убиство, прети им доживотна казна затвора. Оптужени су и за спрјечавање законитог сахрањивања тијела.

Чои је имала 28 година и била је позната по гламурозном животу који је дијелила на Инстаграму, укључујући фотографисања и модне ревије. Неколико дана прије смрти објавила је фотографије са Диорове ревије током Недјеље моде у Паризу.

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Њено убиство изазвало је велику пажњу јавности у овом азијском финансијском центру, који има веома ниску стопу насилног криминала. Десетине људи чекале су испред суда почетак рочишта, а организован је и пренос уживо како би грађани могли да прате суђење испред зграде.

Сва тројица оптужених носила су маске и дијеловала смирено у судници. Квонг Кау био је у бијелој мајици, док су његови синови носили одјела.

Полиција је 2023. године саопштила да је пронашла дијелове тијела у једној кући у селу у Таи Поу, предграђу Хонгконга. Полицајци су касније претраживјали и депонију у потрази за доказима.

Чои је са Алексом Квонгом имала двоје дјеце. Након њиховог развода поново се удала и са другим супругом добила још двоје млађе дјеце.

Очекује се да тужилаштво изнесе уводну ријеч нешто касније. Суђење пред поротом требало би да траје 45 дана.

(телеграф)

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Тагови :

Суђење

Убиство

Хонг Конг

инфлуенскерка

манекенка

Еби Чои

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