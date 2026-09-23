Почело суђење: Тијело инфлуенсерке пронађено раскомадано

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Суђење за убиство почело је у понедељак против бившег супруга и чланова породице инфлуенсерке Еби Чои из Хонг Конга, више од три године након што су дијелови њеног раскомаданог тијела пронађени у једној кући, што је шокирало град у којем су насилни злочини реткост, пише АБЦ7.
Чоин бивши супруг Алекс Квонг, његов отац Квонг Кау и брат Ентони Квонг оптужени су за убиство Чои у фебруару 2023. године. Уколико буду проглашени кривим за убиство, прети им доживотна казна затвора. Оптужени су и за спрјечавање законитог сахрањивања тијела.
Чои је имала 28 година и била је позната по гламурозном животу који је дијелила на Инстаграму, укључујући фотографисања и модне ревије. Неколико дана прије смрти објавила је фотографије са Диорове ревије током Недјеље моде у Паризу.
Свијет
Почело суђење за убиство манекенке чија је лобања пронађена у лонцу за супу
Њено убиство изазвало је велику пажњу јавности у овом азијском финансијском центру, који има веома ниску стопу насилног криминала. Десетине људи чекале су испред суда почетак рочишта, а организован је и пренос уживо како би грађани могли да прате суђење испред зграде.
Сва тројица оптужених носила су маске и дијеловала смирено у судници. Квонг Кау био је у бијелој мајици, док су његови синови носили одјела.
Hong Kong socialite Abby Choi's ex-husband and in-laws on trial for murder, 3 years after she was found dismembered https://t.co/CUvXYk4iZ4 https://t.co/4TBJbJxmhP— New York Post (@nypost) September 21, 2026
Полиција је 2023. године саопштила да је пронашла дијелове тијела у једној кући у селу у Таи Поу, предграђу Хонгконга. Полицајци су касније претраживјали и депонију у потрази за доказима.
Чои је са Алексом Квонгом имала двоје дјеце. Након њиховог развода поново се удала и са другим супругом добила још двоје млађе дјеце.
Очекује се да тужилаштво изнесе уводну ријеч нешто касније. Суђење пред поротом требало би да траје 45 дана.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
12
16
12
15
12
08
11
53
11
53
Тренутно на програму