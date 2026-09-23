Цвијановић се састала са Мајком Волцом

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са америчким амбасадором при УН-у Мајком Волцом са којим је разговарала о актуелној политичкој и економској ситуацији у БиХ.
Цвијановић се са Волцом састала уочи пријема у Њујорку који је организовао предсједник САД Доналд Трамп.
"Остајемо посвећени даљем јачању односа са САД, на бази позитивног приступа и избалансираног односа који администрација предсједника Трампа показује према свим народима у БиХ", нагласила је Цвијановић.
Присуство пријему који организује амерички предсједник предвиђено је за шефове држава, а у случају БиХ за предсједавајућег Предсједништва што је у овом случају Денис Бећировић. Међутим, америчка администрација овог пута позвала је и српског члана Жељку Цвијановић.
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