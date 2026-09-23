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Због ремонта данас без струје 4.000 потрошача у Семберији

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23.09.2026 08:35

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Струја
Фото: АТВ

У Бијељини ће данас без електричне енергије бити 4.000 потрошача током планског ремонта трафо-станице, најављено је из "Електро-Бијељине".

Од 8.00 до 16.00 часова без електричне енергије биће потрошачи у насељима Остојићево, Батковић, Мала Обарска, дио Велике Обарске - Јелав и Миљевићи, Горњи и Доњи Бродац, Балатун, Велино Село, у засеоцима у Доњем Црњелову - Вруља и Грабици, као и дијелу Горњег Црњелова.

Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "Батковић", "Црњелово", "Бродац", "Бегов пут" и "Тополовац".

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Тагови :

Бијељина

Струја

Семберија

Електро Бијељина

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