Због ремонта данас без струје 4.000 потрошача у Семберији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Бијељини ће данас без електричне енергије бити 4.000 потрошача током планског ремонта трафо-станице, најављено је из "Електро-Бијељине".
Од 8.00 до 16.00 часова без електричне енергије биће потрошачи у насељима Остојићево, Батковић, Мала Обарска, дио Велике Обарске - Јелав и Миљевићи, Горњи и Доњи Бродац, Балатун, Велино Село, у засеоцима у Доњем Црњелову - Вруља и Грабици, као и дијелу Горњег Црњелова.
Ријеч је о потрошачима који се снабдијевају са далековода "Батковић", "Црњелово", "Бродац", "Бегов пут" и "Тополовац".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
16
12
15
12
08
11
53
11
53
Тренутно на програму