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Цијела општина у Српској без струје

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22.09.2026 15:45

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Струја
Фото: АТВ

Из ЈП Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар и ОДС “Електро-Херцеговина” а.д. Требиње упутили су ново обавјештење потрошачима о додатним планираним радовима и обуставама испоруке електричне енергије за сриједу и четвртак.

Нови прекиди у снабдијевању односе се на Мостар, Посушје, Читлук, Нови Шехер те додатне радове на подручју Гацка.

Општина у Републици Српској остаће без струје сутра, 23. септембра.

Сриједа, 23. септембра

ТЈ Електро-Гацко

Цијело подручје општине Гацко – од 11:30 до 13:30 сати.

Четвртак, 24. септембра

Пословница Електро Мостар

ДВ 10 кВ Губавица (насеља Губавица, Елезовина, Пијесци, Станојевићи), од 8:30 до 14:00 сати

ДВ 10 кВ Житомислић (насеља Житомислићи, Малошевићи), од 8:30 до 14:00 сати

Пословница Електро Посушје

И ДВ 10 кВ Липовице (насеља: Осоје, Бусари, Батин, Луке, Градац и Липовице), од 8:15 до 15:00 сати.

Пословница Електро Читлук

ДВ 10 кВ Житомислић (Тепачко Поље и Билетић Поље), од 8:30 до 14:00 сати

Пословница Електро Нови Шехер

ДВ 10 кВ Нови Шехер, од ЛР-а Понијево (насеља: Матина и Понијево), од 9:00 до 15:00 сати.

Најављена и искључења за више мјеста у Херцеговини

Раније су најављена искључења струје од 22. до 24. септембра за Ливно, Гацко, Жепче, Бусовачу, Гламоч и Коњиц која можете погледати у чланку испод.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

електрична енергија

Гацко

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