Цијела општина у Српској без струје

Аутор:АТВ редакција
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Из ЈП Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар и ОДС “Електро-Херцеговина” а.д. Требиње упутили су ново обавјештење потрошачима о додатним планираним радовима и обуставама испоруке електричне енергије за сриједу и четвртак.
Нови прекиди у снабдијевању односе се на Мостар, Посушје, Читлук, Нови Шехер те додатне радове на подручју Гацка.
Општина у Републици Српској остаће без струје сутра, 23. септембра.
ТЈ Електро-Гацко
Цијело подручје општине Гацко – од 11:30 до 13:30 сати.
Пословница Електро Мостар
ДВ 10 кВ Губавица (насеља Губавица, Елезовина, Пијесци, Станојевићи), од 8:30 до 14:00 сати
ДВ 10 кВ Житомислић (насеља Житомислићи, Малошевићи), од 8:30 до 14:00 сати
Пословница Електро Посушје
И ДВ 10 кВ Липовице (насеља: Осоје, Бусари, Батин, Луке, Градац и Липовице), од 8:15 до 15:00 сати.
Пословница Електро Читлук
ДВ 10 кВ Житомислић (Тепачко Поље и Билетић Поље), од 8:30 до 14:00 сати
Пословница Електро Нови Шехер
ДВ 10 кВ Нови Шехер, од ЛР-а Понијево (насеља: Матина и Понијево), од 9:00 до 15:00 сати.
Најављена и искључења за више мјеста у Херцеговини
Раније су најављена искључења струје од 22. до 24. септембра за Ливно, Гацко, Жепче, Бусовачу, Гламоч и Коњиц која можете погледати у чланку испод.
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