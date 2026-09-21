Бојић за АТВ: Буџет Лакташа на ребалансу износиће око 70 милиона КМ

Аутор:Милена Грубор
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Буџет Лакташа ће након ребаланса износити 70 милиона КМ, што је рекордан износ и троструки раст у односу на 19,4 милиона од прије пет година, изјавио је градоначелник Мирослав Бојић за АТВ.
Овај драстичан финансијски скок Бојић је истакао као кључни доказ снажног привредног замаха, убрзаног развоја и домаћинског управљања градском касом, наглашавајући да се сви остварени приходи директно враћају грађанима кроз велике инфраструктурне и социјалне пројекте.
Коментаришући начин на који се средства из буџета распоређују, Бојић је подвукао да значајан дио средстава одлази на рјешавање основних животних питања свих мјесних заједница.
"Буџет Лакташа на ребалансу износиће око 70 милиона конвертибилних марака, а рецимо прије пет година је био 19,4 милиона. То су огромна средства која се управо усмјеравају у капиталне инвестиције за рјешавање оних основних животних потреба људи кад су у питању путеви, вода, инфраструктура, струја, расвјета, вртићи, проширење школа, шеталишне стазе и тако даље", истакао је Бојић.
Он је додао да финансијска стабилност Лакташа дјелимично осликава и општу слику у Републици Српској, одбацујући критике опозиције о наводној кризи у јавном сектору.
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"Не бих се сложио са тим да се ради само у току изборне кампање. Стварно је направљен један озбиљан континуитет рада власти и на републичком нивоу и на свим локалним нивоима. Увијек се неке приче провлаче како у Влади нема новца, како је криза, како смо презадужени, али ево видимо да систем увијек функционише, да се све измирује редовно, да се пензије и плате плаћају, да су плате у задњих годину дана три пута расле и у привреди и за људе који се финансирају из јавног буџета. То све показује да систем у Републици Српској функционише, да су нам буџети рекордни и да се све обавезе измирују упркос свим глобалним и домаћим притисцима", нагласио је Бојић.
Говорећи о мјерама социјалне и демографске политике, Бојић је навео да су системска подршка и квалитетни услови за живот у Лакташима већ дали видљиве резултате кроз повећање броја становника.
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"Морам да кажем да имамо и низ позитивних рјешења, као што видите сад ситуацију да су бесплатни уџбеници за сву дјецу од првог до деветог разреда, па мало која то земља има кад погледате у Европи. То у моје вријеме није било, знам да смо куповали књиге, да ли су биле нове или половне, али су биле куповане. Данас имате и ту могућност. Затим, ево овај поврат ПДВ-а за куповину прве некретнине, видимо да су људи који су купили ту прву некретнину већ неки и наплатили та средства. Све се то ова власт изборила и на нивоу Босне и Херцеговине и успјело се у тој намјери", казао је Бојић.
Као директан резултат таквог амбијента, он је изнио податак о миграционим кретањима у овој локалној заједници.
"Код нас се у посљедње двије године више људи вратило у Лакташе него што је отишло. Сигуран сам да је доста таквих позитивних примјера гдје год да ходимо по Републици Српској, што значиће да ипак у неким другим земљама имамо сада лошија кретања и људи виде сад своју шансу овдје. Данас се, гдје год неко хоће да ради у породици, нуди море могућности", подвукао је градоначелник Лакташа.
Осврћући се на изборне теме и симулацију гласања са новим технологијама која је одржана у галерији Дома културе у Лакташима, Бојић је детаљно описао властито искуство и потенцијалне техничке препреке на биралиштима.
"Отишао сам да гласам и отприлике вријеме гласања мене, који знам да гласам, који сам наравно млађи човјек, па лакше ми је да савладам те све нове ствари је трајало негдје око три и по минута. Зашто? Идентификација бирача, отисак прста, лична карта, преузимање гласачких листића, упутство. Сједнете у гласачку кабину, прегледате упутство и гласате, а онда на скенеру проведете један извјестан период док све један листић скенер увуче. Трају одређене паузе, тако да мислим да ће тај сам процес гласања трајати ипак мало дуже", упозорио је Бојић.
Бојић посебно скреће пажњу на разлику у гласању за инокосне функције и представничка тијела.
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"Што се тиче гласова за предсједника Републике Српске и члана Предсједништва БиХ, мислим да ту неће бити већих проблема зато што су имена кандидата уписана на гласачким листићима. Али за Народну скупштину Републике Српске и за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ биће одређених проблема јер имамо само назив странке и бројеве кандидата, немамо имена. Сигурно је да ће се ту бирачи највише задржати. Бојим се да на бирачким мјестима гдје има од 900 до 1.000 бирача, а гдје изађе 60 до 65 одсто, не дође до губљења времена и да се не мора продужити сам процес гласања", навео је он, додајући да за старије суграђане ипак постоји опција помоћи другог лица у складу са правилницима.
Говорећи о политичкој снази СНСД-а, Бојић је подсјетио да дуговјечност ове странке лежи у непрекидном раду са бирачима током цијелог мандата, а не само у изборној кампањи.
"Учланио сам се у СНСД кад сам имао 19 година, данас имам 43, значи 24 године сам у политичкој партији која стално побјеђује. Није лако 24 године држати власт, али наш кључ је у споју младости и искуства, као и у чињеници да имамо изузетно квалитетног политичког лидера у Милораду Додику који је у сваком моменту знао да донесе исправне одлуке за Српску. Не можете надокнадити пропуштено ако нисте радили у континуитету, а ми се исто понашамо и у изборној и у неизборној години", поручио је Бојић.
На крају гостовања истакао је да су међународни притисци, суђења и одлуке Уставног суда БиХ показали да је заштита српских интереса могућа само кроз јединствен став свих политичких субјеката.
"Провлачили смо се кроз турбулентан период, током суђења предсједнику Додику, а и премијер Републике Српске Саво Минић морао је због најављених одлука Уставног суда БиХ два пута у години ићи у реконструкцију Владе и губити вријеме умјесто да се бави развојем. Сва та политичка размимоилажења морамо оставити по страни да бисмо заштитили наше интересе. Грађани нам са правом сугеришу: кад су српски национални интереси у питању, морамо бити заједно, поготово кад је Сарајево у питању", закључио је Мирослав Бојић у емисији АТВ-а.
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