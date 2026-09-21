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Бициклисти наишли на стравичан призор: Дијете пронађено мртво

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21.09.2026 20:47

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

У аустралијском подручју Блу Маунтинс 45-годишња мајка осумњичена је да је ножем избола своје троје д‌јеце, а потом повриједила и себе, при чему је петогодишње дијете преминуло, док су жена и преостало двоје д‌јеце у критичном стању.

Пролазници први прискочили у помоћ

Бициклисти који су пролазили подручјем Вели Хајтс први су наишли на мјесто догађаја, пружили помоћ повријеђенима и позвали хитне службе, али је петогодишње дијете преминуло прије доласка медицинских екипа.

Друго двоје д‌јеце, обоје млађе од пет година, превезено је у Д‌јечју болницу, док је њихова мајка пребачена у болницу Вестмед, а сви су, према посљедњим информацијама, у критичном стању.

Свједок Џули Сукар рекла је за "Nine News" да је вид‌јела жену како лежи у грмљу и бебу у сједалици којој је друга жена покушавала помоћи, док у први мах није ни схватила да се на мјесту догађаја налази троје д‌јеце.

Полиција најавила оптужницу за убиство

Замјеник полицијског комесара Питер Мекена потврдио је да је осумњичена мајка д‌јеце и навео да полиција вјерује да је своје повреде нанијела сама, додајући да ће против ње бити подигнута оптужница за убиство уколико се опорави од повреда опасних по живот.

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Према досадашњој истрази, жена је аутомобил зауставила на улазу у празну парцелу у близини ватрогасног пута у Вели Хајтс, а Мекена је рекао да мјесто изгледа као да је изабрано насумично и да полиција засад нема објашњење зашто се тамо зауставила, наводи Индекс.

Отац д‌јеце, којег је полиција обавијестила о трагедији, у вријеме напада налазио се на послу, док истражитељи раније нису имали информације о породичном насиљу нити су у том односу биле изречене мјере забране приласка.

Мекена је случај описао као дио "најтрагичнијих 48 сати" у својој каријери, током којих су у Новом Јужном Велсу забиљежена четири тешка случаја породичног насиља, те позвао грађане да полицији пријаве сваку забринутост за особе за које сумњају да би могле бити угрожене.

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Тагови :

Убиство

Аустрија

Дјеца

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