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Рибари гледали како грдосија иде према њима: Услиједио је снажан удар

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21.09.2026 21:13

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Драматичан снимак забиљежио је тренутак када је огромни теретни брод ударио у знатно мању рибарицу у водама код Сингапура, док су чланови посаде у паници покушавали да се склоне пред прамцем грдосије.
Фото: Screenshot/X

Драматичан снимак забиљежио је тренутак када је огромни теретни брод ударио у знатно мању рибарицу у водама код Сингапура, док су чланови посаде у паници покушавали да се склоне пред прамцем грдосије.

Посада је у паници бјежала пред налетом грдосије, а тачан узрок несреће и да ли је било повријеђених или погинулих још није познато.

Драматични видео-снимци који се шире друштвеним мрежама приказују тренутак у којем огромни теретни брод удара у рибарско пловило.

На снимку који су забиљежили рибари с палубе види се масивни прамац теретњака како се великом брзином приближава њиховом броду, док посада у паници виче те маневрисањем покушава да избјегне судар.

Након директног удара у бочну страну рибарице море је почело да плави палубу, а мањи се брод опасно нагнуо. Рибари су у тренуцима хаоса трчали према уздигнутим дијеловима пловила и хватали се за ограде док је теретњак настављао да плови уз њих.

BBC Verify потврдио је аутентичност снимака, идентификовао бродове који су учествовали у несрећи те лоцирао судар у водама у близини Сингапура.

Прикупљени докази указују на то да се поморска несрећа највероватније догодила 17. септембра.

Засад још увијек није познато има ли у несрећи повријеђених или погинулих особа, као ни тачне околности и узрок који су довели до удара теретног брода у рибарицу, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

рибари

снимак

Сингапур

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