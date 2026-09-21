Рибари гледали како грдосија иде према њима: Услиједио је снажан удар

Аутор:АТВ редакција
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Драматичан снимак забиљежио је тренутак када је огромни теретни брод ударио у знатно мању рибарицу у водама код Сингапура, док су чланови посаде у паници покушавали да се склоне пред прамцем грдосије.
Посада је у паници бјежала пред налетом грдосије, а тачан узрок несреће и да ли је било повријеђених или погинулих још није познато.
Драматични видео-снимци који се шире друштвеним мрежама приказују тренутак у којем огромни теретни брод удара у рибарско пловило.
На снимку који су забиљежили рибари с палубе види се масивни прамац теретњака како се великом брзином приближава њиховом броду, док посада у паници виче те маневрисањем покушава да избјегне судар.
Након директног удара у бочну страну рибарице море је почело да плави палубу, а мањи се брод опасно нагнуо. Рибари су у тренуцима хаоса трчали према уздигнутим дијеловима пловила и хватали се за ограде док је теретњак настављао да плови уз њих.
BBC Verify потврдио је аутентичност снимака, идентификовао бродове који су учествовали у несрећи те лоцирао судар у водама у близини Сингапура.
Прикупљени докази указују на то да се поморска несрећа највероватније догодила 17. септембра.
A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108. — The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026
As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz
Засад још увијек није познато има ли у несрећи повријеђених или погинулих особа, као ни тачне околности и узрок који су довели до удара теретног брода у рибарицу, преноси Дневник.хр.
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