Изборни тријумф АФД-а у Њемачкој, у Русији избори без изненађења

Аутор:Инес Ђанковић
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Крајње десна Алтернатива за Њемачку, након убједљиве побједе у Саксонији-Анхалту, побиједила је и на покрајинским изборима на сјевероистоку Њемачке.
На изборима у Берлину побједу је однијела Љевица. Други по резултатима је ЦДУ, странка канцелара Фридриха Мерца која је гледајући на резултате у Њемачкој, на изборима доживјела катастрофу и најмање гласова од 1949. године. Уз ЦДУ значајан пад има и Социјалдемократска партија. То су странке које су деценијама чиниле окосницу њемачког политичког система. Након пораза, Фридрих Мерц резултате избора назвао је катастрофом.
"Кључно је повратити изгубљено повјерење становништва, наших бирача. И даље сам увјерен да су одлуке донесене током протекле године биле исправне. Али такође је тачно да сам ту преузео велики лични дуг, велики политички кредит који још нисам отплатио. Прихватам да сносим дио личне одговорности за успон крајње деснице", рекао је лидер ЦДУ-а и њемачки канцелар Фридрих Мерц.
АфД је освојио готово 44 одсто гласова и 39 од 83 посланичка мјеста, што је само три мандата мање од апсолутне већине. План АФД-а је да сруши зид који су друге партије поставиле око ње и да их примора на коалицију, оцјена је аналитичара. Тврде и да се тренд јачања деснице у Њемачкој наслућивао након убједљиве побједе АФД-а на недавним изборима. Први пут су гласали и бирачи који су напунили 16 година, који су према подацима, највише гласали за АФД. Резултатима избора шокиран је велики дио грађана.
"Ја сам замишљала другачији исход јер, рецимо, они који праве нереде и који су гласали за АфД очигледно нису обраћали пажњу на часовима историје. Већ смо били у сличној ситуацији, прије скоро 100 година", "Мислим да је то веома жалосно и, искрено говорећи, не баш добро за нашу демократију. Али тако су одлучили гласачи, а сада то морамо да прихватимо", "Чињеница да је ЦДУ изгубио власт представља својеврсно упозорење, јер ЦДУ, нарочито на националном нивоу, није успио да се позабави одређеним питањима на начин на који је требало", рекли су грађани.
За разлику од Њемачке, резултати избора у Русији нису никога изненадили. Јединствена Русија, странка предсједника Владимира Путина, освојила је рекордан број мјеста на парламентарним изборима. Према резултатима за Државну думу, послије обрађених 87,91 одсто гласачких листића, Јединственој Русији припада 57,87 одсто гласова. То су први парламентарни избори од почетка велике офанзиве против Украјине 2022. године.
"Желим да одам признање нашим бирачима, нашем народу, и да изразим најдубљу захвалност због њихове огромне грађанске храбрости, осјећаја одговорности и разумијевања важности учешћа на овим изборима. Рекордан резултат се управо огледа у изузетно високој излазности за изборе овог нивоа- излазност на претходним изборима за Државну думу била је нижа, док је сада већ премашила 59%", истакао је предсједник руске Централне изборне комисије Ела Памфилова.
Странка Владимира Путина и након ових избора има своју такозвану уставну већину од најмање двије трећине мјеста-301 мјесто, што јој омогућује доношење уставних амандмана без потребе за подршком других странака.
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