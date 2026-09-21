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Мислио да је јелен: Ловац усмртио жену у Америци

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21.09.2026 18:20

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Мислио да је јелен: Ловац усмртио жену у Америци
Фото: АТВ

Седамдесетчетворогодишњи мушкарац ухапшен је у америчкој савезној држави Делавер због сумње да је током лова усмртио жену, мислећи да је јелен.

Према првим резултатима истраге, жена је у вечерњим часовима у петак, 18. септембра, шетала пољем са мушкарцем и двоје д‌јеце, а осумњичени ловац Валтер Мурхед је у том тренутку ловио из заклона.

Вјеровао је да види јелена, запуцао је из пушке и погодио тридесетдеветогодишњу жену из Џорџтауна у Делаверу, преносе амерички медији, преноси Срна.

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Полицајци су по доласку на терен пружили прву помоћ жени, али је она касније преминула у болници.

Истражиоци су привели Мурхеда након што је утврђено да је пуцао, изведен је пред суд и потом пуштен уз кауцију од 43.000 долара у готовини.

Ловац Валтер Мурхед из Солзберија у Мериленду терети се за убиство из нехата, тешко угрожавање безбједности и за посједовање ватреног оружја током почињења кривичног д‌јела.

Полиција наставља истрагу.

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Тагови :

ловац

убиство жене

Америка

Убиство

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