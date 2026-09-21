Покушала да изађе са паркинга, па слупала шест аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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Необичан инцидент се догодио у пољском граду Закличину, а када је 78-годишња жена покушала да изађе са паркинга надомак централног трга.
Током маневра, међутим, аутомобилом је ударила у метални стуб. Потом је изненада почела да вози уназад и том приликом оштетила више паркираних четвороточкаша.
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На мјесто догађаја убрзо је стигла полиција, која је покренула поступак како би се утврдило шта се тачно догодило, преноси Полсат Њуз.
Портпаролка полиције, Јоана Дихтон, наводи да надлежни предузимају радње како би прецизно утврдили ток догађаја и све околности инцидента.
Полиција, између осталог, покушава да утврди због чега је аутомобил, након удара у метални стуб, почео да се креће уназад, оштетивши чак шест аутомобила.
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Снимак из Закличина убрзо је привукао пажњу јавности и медија. Проширио се друштвеним мрежама и заинтригирао људе због необичног низа догађаја током наизглед једноставног излаза са паркинга.
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