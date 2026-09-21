Одвезао аутомобил на технички преглед, па пао на главу: Љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (65) тешко је повријеђен након што је пао са висине од око пет метара у Батајници.
Како сазнаје Телеграф, З. В. је дошао на технички преглед како би намјестио климу у аутомобилу, када је изненада пао са висине директно на главу.
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Он је са тешким тјелесним повредама превезен у Земунску болницу, гдје му је указана љекарска помоћ.
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