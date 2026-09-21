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Расте број обољелих од опасног вируса: Већина пацијената у тешком стању

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21.09.2026 18:01

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Болница
Фото: pexels/Sandy Torchon

У Србији су потврђени нови случајеви грознице Западног Нила, те је укупан број обољелих сада 46, од којих је чак 43 има тежак облик болести, показује најновији извјештај Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".

Највише обољелих је и даље у Београду, а и даље доминирају особе мушког пола међу зараженима.

Просјечна старост обољелих је 66,6 година.

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Случајеви су регистровани на територији десет округа.

Међу обољелима је 28 особа мушког и 18 особа женског пола.

(Курир)

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Тагови :

вирус Западног Нила

Институт Батут

Батут

Болест

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