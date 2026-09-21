Додик: Настављамо политику економског развоја Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас у разговору са грађанима у Новом Горажду да ће ова странка наставити политику економског развоја Републике Српске.
"Остаћемо посвећени. Изборили смо Републику Српску која редовно исплаћује плате и пензије", рекао је Додик и додао да пензије никада нису касниле, да је њихово повећање константно, као и да су плате у јавној управи увећане и веће су него у ФБиХ.
Истакао је да живот у Српској не би био могућ да није било екипе из СНСД-а јер је све било предвиђено да се она "сурва у бездан".
"Имамо енергију, створили су се услови да муслимани више не могу ништа да ураде и нама треба компактна екипа у Сарајеву да заврши посао јачања и стабилности Републике Српске", нагласио је Додик.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић подсјетио је да је СНСД израдио пројекат "Република Српска 2030" и грађанима поручио да се на изборе 4. октобра излази ради дјеце и Републике Српске.
"Немојте да ово пропустимо, Додик има план, али му треба папир од ЦИК-а да смо побиједили", рекао је Минић.
Нагласио је да се гласајући за кандидате СНСД-а гласа за Милорада Додика.
Минић је оцијенио да противкандидати СНСД-а немају идеје и да нису одговорни, те навео примјер да се двојица противкандидата Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ такмиче између себе и да је сва њихова прича трач.
Република Српска
Минић: СНСД има доказане кандидате
Носилац листе СНСД-а из Изборне јединице три за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ Радован Вишковић рекао је да је Република Српска на корак до остварења свог циља, а то је да буде трајно утемељена и да више никад нико не постави питање њеног постојања.
Кандидат за Народну скупштину Републике Српске Маја Кундачина рекла је да бирачи треба да подрже кандидате СНСД-а који слиједе курс праве политике.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Ново Горажде Мила Петковић рекла је да становници ове општине најбоље знају колико је важно иза себе имати јаке републичке институције и позвала је бираче да гласају за кандидате СНСД-а који настављају политику јачања Републике Српске.
(СРНА)
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