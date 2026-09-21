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Минић: СНСД има доказане кандидате

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21.09.2026 17:22

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Саво Минић
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да ова странка жели да покаже да мисли на сваку локалну заједницу и да у разговору са грађанима чују шта је урађено и шта треба да се уради.

Пред разговор са грађанима у Новом Горажду, Минић је поновио да ће, кад буде изабран за предсједника, цијела Српска бити његова канцеларија.

Истакао је да је веома задовољан кампањом, нагласивши да мисли на сваку локалну заједницупопут Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ, али и друге, који добијају подршку на терену.

Као предсједник Републике Српске, каже да ће штитити институције и бринути све што предсједнички систем треба да обезбиједи.

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Минић је рекао да очекује да се у наредне четири године, заједно са члановима СНСД-а и коалиционим партнерима, ради на реализацији планираних активности.

"СНСД планира да уради низ ствари које смо презентовали у документу `Република Српска 2030`", навео је Минић у изјави новинарима, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

кандидати СНСД

СНСД

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