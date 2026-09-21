Додик: Проширењем капацитета вртића укинуће се листе чекања

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик изразио је задовољство што ће у Вишеграду за неколико мјесеци, у складу са планом, бити проширени капацитети вртића и тиме створени услови да дјеца не чекају на мјесто у овој предшколској установи.
"То је основни циљ да сва дјеца имају адекватно предшколско образовање, имајући у виду темпо живота родитеља који су запослени", рекао је Додик након полагања камена темељца за почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду.
Додик је истакао да се тежи томе да се у свакој општини у Републици Српској обезбиједи довољно капацитета за дјецу вртићког узраста.
"Многи су били скептични, многи критиковали, али драго ми је што у већ 10 општина у Републици Српској завршавамо те пројекте", додао је Додик.
Он је изразио задовољство што Вишеград иде путем успјеха и што покренути пројекти показују оптимизам.
Према његовим ријечима, жеља је да Андрићград постане власништво "Хидроелектрана на Дрини" и да се тако обезбиједи да постоји неко ко ће се пажљиво бавити одржавањем овог ремек-дјела који је у Вишеграду направио прослављени режисер Емир Кустурица, уз асистенцију републичких и општинских институција.
"Имамо, наравно, потребу да кажемо да ће у комуникацијском смислу Вишеград бити чвориште путева који долазе из Србије, а који ће ићи даље према Херцеговини и Источном Сарајеву", закључио је Додик, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
40 мин0
Република Српска
44 мин0
Република Српска
53 мин0
Република Српска
59 мин1
Најновије
Најчитаније
14
52
14
48
14
46
14
45
14
43
Тренутно на програму