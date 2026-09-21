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Додик: Проширењем капацитета вртића укинуће се листе чекања

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21.09.2026 14:26

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Милорад Додик Вишеград
Фото: Srna

Предсједник Милорад Додик изразио је задовољство што ће у Вишеграду за неколико мјесеци, у складу са планом, бити проширени капацитети вртића и тиме створени услови да дјеца не чекају на мјесто у овој предшколској установи.

"То је основни циљ да сва дјеца имају адекватно предшколско образовање, имајући у виду темпо живота родитеља који су запослени", рекао је Додик након полагања камена темељца за почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду.

Додик је истакао да се тежи томе да се у свакој општини у Републици Српској обезбиједи довољно капацитета за дјецу вртићког узраста.

"Многи су били скептични, многи критиковали, али драго ми је што у већ 10 општина у Републици Српској завршавамо те пројекте", додао је Додик.

Он је изразио задовољство што Вишеград иде путем успјеха и што покренути пројекти показују оптимизам.

Према његовим ријечима, жеља је да Андрићград постане власништво "Хидроелектрана на Дрини" и да се тако обезбиједи да постоји неко ко ће се пажљиво бавити одржавањем овог ремек-дјела који је у Вишеграду направио прослављени режисер Емир Кустурица, уз асистенцију републичких и општинских институција.

"Имамо, наравно, потребу да кажемо да ће у комуникацијском смислу Вишеград бити чвориште путева који долазе из Србије, а који ће ићи даље према Херцеговини и Источном Сарајеву", закључио је Додик, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

вртић Невен

Вишеград

Дјеца

чекање за мјесто у вртићу

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