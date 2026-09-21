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Додик и Минић озваничили почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду

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21.09.2026 13:56

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик озваничили су почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду.
Фото: RTRS

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик озваничили су почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду.

У 14 часова планирана је и пројекција документарног филма "Флин" у Кино сали "Доли Бел" у Андрићграду.

Општина Вишеград обиљежава Дан и крсну славу - Малу Госпојину.

Обиљежавању славе присуствовали су премијери Републике Српске Саво Минић и Србије Ђуро Мацут, ако и предсједник Милорад Додик.

Мацуту је данас уручена Повеља општине Вишеград за изузетне заслуге у развоју и промоцији ове локалне заједнице, као и због подршке и сарадње од посебног значаја за Вишеград.

Предсједнику Милораду Додику данас је уручен Кључ општине Вишеград за посебан допринос и безрезервну подршку развоју ове локалне заједнице.

Додик је у обраћању на свечаној академији поводом Дана и славе општине - Мале Госпојине истакао да је Вишеград посебно мјесто које има велики значај.

- Када овдје дођете и видите људе који остају, они заслужују сваку похвалу за такав карактер - рекао је Додик и додао да се у Вишеграду мора урадити још много тога, преноси РТРС

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Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

Вишеград

Вртић

вртић Невен

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