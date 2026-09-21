Додик и Минић озваничили почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик озваничили су почетак радова на доградњи вртића "Невен" у Вишеграду.
У 14 часова планирана је и пројекција документарног филма "Флин" у Кино сали "Доли Бел" у Андрићграду.
Општина Вишеград обиљежава Дан и крсну славу - Малу Госпојину.
Обиљежавању славе присуствовали су премијери Републике Српске Саво Минић и Србије Ђуро Мацут, ако и предсједник Милорад Додик.
Мацуту је данас уручена Повеља општине Вишеград за изузетне заслуге у развоју и промоцији ове локалне заједнице, као и због подршке и сарадње од посебног значаја за Вишеград.
Предсједнику Милораду Додику данас је уручен Кључ општине Вишеград за посебан допринос и безрезервну подршку развоју ове локалне заједнице.
Додик је у обраћању на свечаној академији поводом Дана и славе општине - Мале Госпојине истакао да је Вишеград посебно мјесто које има велики значај.
- Када овдје дођете и видите људе који остају, они заслужују сваку похвалу за такав карактер - рекао је Додик и додао да се у Вишеграду мора урадити још много тога, преноси РТРС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч5
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
52
14
48
14
46
14
45
14
43
Тренутно на програму