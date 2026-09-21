Земљотрес јачине пет степени погодио Турску

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде пет степени погодио је покрајину Адана, на југу Турске, саопштила је Државна управа за ванредне ситуације.
У саопштењу се наводи да се потрес у округу Саимбејли догодио јутрос око 4.00 часа по локалном времену, на дубини од седам километара.
Подрхтавање тла осјетило се и у сусједним покрајинама Кајсери, Османије и Кахраманмараш, а надлежна служба је саопштила да за сада нема извјештаја о жртвама или материјалној штети, док се и даље провјерава стање на терену, преноси Синхуа.
Турска се налази на подручју са више активних сеизмичких расједа, преноси Срна.
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