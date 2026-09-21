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Земљотрес јачине пет степени погодио Турску

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21.09.2026 14:48

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Земљотрес јачине пет степени погодио Турску
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде пет степени погодио је покрајину Адана, на југу Турске, саопштила је Државна управа за ванредне ситуације.

У саопштењу се наводи да се потрес у округу Саимбејли догодио јутрос око 4.00 часа по локалном времену, на дубини од седам километара.

Подрхтавање тла осјетило се и у сусједним покрајинама Кајсери, Османије и Кахраманмараш, а надлежна служба је саопштила да за сада нема извјештаја о жртвама или материјалној штети, док се и даље провјерава стање на терену, преноси Синхуа.

Турска се налази на подручју са више активних сеизмичких расједа, преноси Срна.

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Тагови :

Земљотрес

Турска

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