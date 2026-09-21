Хладна порука из Кремља о крају рата: "Нема никаквог напретка, настављамо војну операцију"

Аутор:АТВ редакција
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У процесу рјешавања сукоба у Украјини засад није остварен никакав напредак, изјавио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков, одговарајући на питање агенције ТАСС.
Према његовим ријечима, Русија се нада да ће трилатерални преговори о Украјини бити обновљени.
Песков је истовремено тврдио да су масовни украјински напади током избора у Русији имали за циљ ометање гласања, али да нису произвели жељени ефекат.
Руски предсједник Владимир Путин планира да се састане са лидерима посланичких група, док ће Кремљ накнадно објавити у ком формату ће разговори бити одржани.
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"Наравно, он то ради сваки пут. Благовремено ћемо вас обавијестити о формату у којем ће састанак овог пута бити одржан", рекао је Песков.
Песков је изјавио да су масовни украјински напади током избора у Русији били усмјерени на ометање гласања, али да у томе нису успјели.
"То је саботажа. То је уједно био покушај да се ови избори поремете. Није имао никакав ефекат", рекао је портпарол Кремља.
Украјинска страна се у тексту агенције ТАСС није изјаснила о овим оптужбама.
Русија је и даље отворена за обнављање трилатералних преговора о Украјини, навео је Песков.
"Надамо се да ћемо на крају кренути ка обнављању трилатералних преговора", казао је он.
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На питање да ли је у међувремену остварен напредак ка решавању сукоба, Песков је кратко одговорио:
"Не, није било никаквог напретка."
Он је додао да Русија наставља оно што назива "специјалном војном операцијом" како би остварила постављене циљеве.
"Када је ријеч о напретку ка обнављању трилатералних разговора, ми смо отворени. Да, настављамо специјалну војну операцију и наши војници раде на остваривању циљева који су постављени", рекао је Песков.
Портпарол руског предсједника изјавио је да Кремљ сарађује са свим новинарима и да Русија, за разлику од Бијеле куће, не ограничава приступ медијима.
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"Ми радимо са свим новинарима. Таква пракса овде не постоји", казао је Песков.
Према његовим речима, начин на који америчке власти поступају према домаћим медијима представља унутрашње питање Сједињених Америчких Држава у које се Русија не меша.
"Начин на који Американци поступају према својим медијима није наша ствар. Ми се тиме не бавимо, као што не волимо ни када се други мешају у наше послове", рекао је Песков, пренио је ТАСС.
Песков је оцијенио да се сарадња Русије и Кине у области информисања развија веома позитивно и на различитим нивоима.
"Сарадња Русије и Кине развија се веома позитивно. У њу су укључени наши водећи медији и медијске компаније, као и предсједничка администрација и Министарство спољних послова. Сарадња у области информисања одвија се веома добро", рекао је он.
Песков је упозорио да се свјетске новинске агенције суочавају са изазовима без преседана у време великих глобалних промена.
"Свјетске новинске агенције суочавају се са изазовима без преседана. Са једне стране, морају да прате изузетно брз технолошки развој, а са друге да се носе са посљедицама међународних промјена", рекао је портпарол Кремља.
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Он је оцијенио да читав свијет пролази кроз веома тежак период у којем се истовремено мијењају глобална економија, политички и информациони систем, као и међународни односи.
Према његовим ријечима, новинске агенције данас обављају једну од најважнијих функција јер се боре против лажи у вријеме информационих ратова и лажних вијести.
"Управо ту новинске агенције имају веома важну, чак пресудну улогу. Оне се боре против лажи које се редовно шире глобалним информационим токовима", навео је Песков.
Он је закључио да лажне вијести и информациони ратови неће нестати, већ да ће постајати све интензивнији.
"Очигледно је да сви ови информациони ратови и лажне вести неће ускоро нестати. Они ће наставити да се развијају и шире", рекао је Песков.
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