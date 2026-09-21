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Москва преусмјерава трговинске односе са тржишта ЕУ и Америке

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21.09.2026 13:49

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Ruska zastava
Фото: Pixabay

Русија преусмјерава трговину са тржишта Европе и САД на тржишта Глобалног југа, укључујући Кину и Индију, изјавио је руски премијер Михаил Мишустин.

Он је поздрављајући учеснике Московског финансијског форума истакао да Влада досљедно развија економију засновану на понуди.

"Посебна пажња поклања се промоцији домаћих производа и брендова", напоменуо је Мишустин.

Руски премијер истакао је да је удио пријатељских земаља у спољној трговини Русије достигао 85 одсто.

"За то се ствара неопходна инфраструктура, ​​не само у земљи, већ и на територији пријатељских држава. Трговина се са тржишта Европе и САД преусмјерава на тржишта Кине, Индије, Централне Азије, Африке и Блиског истока", појаснио је Мишустин, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Америка

Европска унија

тржиште

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