Москва преусмјерава трговинске односе са тржишта ЕУ и Америке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија преусмјерава трговину са тржишта Европе и САД на тржишта Глобалног југа, укључујући Кину и Индију, изјавио је руски премијер Михаил Мишустин.
Он је поздрављајући учеснике Московског финансијског форума истакао да Влада досљедно развија економију засновану на понуди.
"Посебна пажња поклања се промоцији домаћих производа и брендова", напоменуо је Мишустин.
Руски премијер истакао је да је удио пријатељских земаља у спољној трговини Русије достигао 85 одсто.
"За то се ствара неопходна инфраструктура, не само у земљи, већ и на територији пријатељских држава. Трговина се са тржишта Европе и САД преусмјерава на тржишта Кине, Индије, Централне Азије, Африке и Блиског истока", појаснио је Мишустин, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
04
14
52
14
48
14
46
14
45
Тренутно на програму