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Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

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21.09.2026 14:46

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Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина
Фото: Facebook /FK Radnik Bijeljina

Фудбалски клуб Радник организоваће предстојећег викенда први Меморијал "Младен Жижовић".

Овај турнир се одржава у знак сјећања на бившег играча и тренера бијељинског клуба који је изненада преминуо 3. новембра прошле године, у 45. години, од посљедица срчаног удара у Лучанима, на утакмици његовог Радничког 1923 против домаће Младости.

Уз Бијељинце, на премијерном Меморијалу "Младен Жижовић" наступиће и фудбалери Борца, клуба са којим је Жижовић као тренер остварио историјски успјех пласиравши се у осмину финала Конференцијске лиге.

Играће, такође, и мостарски Зрињски, са којим је као играч освојио Премијер лигу и Куп БиХ, као и новосадска Војводина.

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Таг :

Младен Жижовић

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