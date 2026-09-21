Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалски клуб Радник организоваће предстојећег викенда први Меморијал "Младен Жижовић".
Овај турнир се одржава у знак сјећања на бившег играча и тренера бијељинског клуба који је изненада преминуо 3. новембра прошле године, у 45. години, од посљедица срчаног удара у Лучанима, на утакмици његовог Радничког 1923 против домаће Младости.
Уз Бијељинце, на премијерном Меморијалу "Младен Жижовић" наступиће и фудбалери Борца, клуба са којим је Жижовић као тренер остварио историјски успјех пласиравши се у осмину финала Конференцијске лиге.
Играће, такође, и мостарски Зрињски, са којим је као играч освојио Премијер лигу и Куп БиХ, као и новосадска Војводина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
42
17
37
17
32
17
28
17
22
Тренутно на програму