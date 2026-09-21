Камала Харис креће у кампању, "не хвала" кажу колеге из странке

Аутор:АТВ редакција
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Док Камала Харис разматра да ли ће се поново кандидовати за предсједника САД, све више се укључује у кампању за изборе за Конгрес, наступајући заједно са другим демократама. Прва станица биће Мичиген, гдје ће у уторак подржати кандидата за Сенат Абдула Ел Саједа (Abdul El-Sayed).
То је посебно значајна дестинација за бившу потпредсједницу. Мичиген је био једна од седам кључних савезних држава у којима је прије двије године изгубила од Доналда Трампа, а сада је и једна од шест држава у којима ће почети наредни процес избора демократског кандидата за предсједника. Харис има заказане скупове и у Невади и Џорџији, још двије важне државе на америчкој политичкој мапи.
Њено учешће у кампањи могло би да учврсти, али и ослаби њен положај потенцијалног фаворита за демократску предсједничку номинацију. Иако је једна од најпознатијих политичара у САД, у Демократској странци има и оних који желе да окрену нову страницу након што није успјела да побиједи Трампа када је замијенила предсједника Џоа Бајдена као предсједнички кандидат странке.
„Мислим да је њено вријеме прошло“, рекао је Бери Гудман, члан Демократског националног комитета из Мичигена, који је прикупљао новац за Бајдена, а потом и за Харис.
„Једноставно не мислим да би њена нова кандидатура била права ствар за Америку у будућности.“
Неки демократски кандидати, посебно у државама у којима је Трамп убједљиво побиједио, оштро су одбацили могућност да Харис учествује у њиховој кампањи.
„Не, хвала“, рекао је за „Политико“ демократски кандидат за гувернера Ајове Роб Сенд. „Идемо даље. Треба нам ново руководство.“
Ипак, бројне демократе, укључујући неке утицајне тамнопуте жене које су помогле да Бајден 2020. године изабере Харис за своју потпредсједничку кандидаткињу, сматрају да је заслужила право да размотри своје могућности без притиска и осуда.
Колико је њен положај специфичан показује и то што је гувернер Калифорније Гевин Њусом (Gavin Newsom) недавно за Си-Ен-Ен (CNN) рекао да се неће кандидовати за демократску номинацију уколико Харис одлучи да уђе у трку.
„Камала нема никакав рок до којег мора да се кандидује за било шта“, рекла је Дона Бразил (Donna Brazile), бивша предсједница Демократског националног комитета, која је 2000. године водила предсједничку кампању Ала Гора (Al Gore).
Она је оцијенила да је „губљење времена“ поново анализирати скраћену предсједничку кампању Харис из 2024. године и поручила да би сви који желе у Бијелу кућу „требало да слиједе Камалин примјер и изађу на терен“, помажући кандидатима на изборима за Конгрес.
Харис за сада није најавила посјету Јужној Каролини, гдје ће демократе одржати прве страначке предизборе. Политички консултант из те државе Антџуан Сирајт (Antjuan Seawright) сматра да би она могла да изнесе снажне аргументе за нову кандидатуру, али да би њена наредна кампања морала да изгледа и звучи другачије.
„Мораће да призна да у неким стварима није била у праву“, рекао је он.
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