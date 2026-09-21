Венеција разматра повећање туристичке улазнице, ево за колико

Аутор:АТВ редакција
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Венеција разматра проширење наплате туристичке таксе, њену примјену током дужег периода у години и повећање дневне накнаде на чак 30 евра, изјавио је општински савјетник за буџет и пореску политику Микеле Зуин.
Према његовим ријечима, садашња накнада од пет до 10 евра је прениска да би се град заштитио од прекомјерног туризма, али је навео да ће о новој цијени за сљедећу годину морати да се разговара и постигне договор са Владом Италије.
"Садашња накнада од пет до 10 евра приступачна је практично свима. Ризик је да та мјера више нема одвраћајући ефекат који би требало да има", рекао је Зуин за седмично издање регионалног листа "Газетино".
Он је навео да се чак говори о повећању на 50 евра, али да сматра да би се власти могле одлучити за максималну накнаду од 30 евра.
Туристичка такса, која се односи само на посјетиоце који долазе на један дан, уведена је 2024. године и прва је такве врсте у свијету.
Посјетиоци који је плате унапријед могу добити нижу цијену, а постоји и неколико изузетака од плаћања накнаде, укључујући дјецу млађу од 14 година, преноси Срна.
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