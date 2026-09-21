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Вандализам код Травника: Срушено 11 споменика на православном гробљу

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21.09.2026 15:37

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Срушени споменици на православном гробљу у Трновцу.
Фото: Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Једанаест споменика порушено је на српском гробљу у мјесту Трновац код Травника и оштећена је капела, саопштио је Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ и затражио хапшење одговорних.

Из Одбора су навели да од МУП-а Средњобосанског кантона траже хитно хапшење починилаца.

Напоменуто је да МУП још није расвијетлио ко је у мају ове године пуцао на крст у селу Засеље поред Травника.

У селу Трновац је према попису становништва 1991. године живјело 92 Срба, других народа није било.

Током рата ово мјесто контролисао је Седми корпус тзв. Армије БиХ. Муслиманска снаге убиле су пет српских цивила на подручју овог и околних села, пише Срна.

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Тагови :

споменик

Вандализам

напад на Србе

Травник

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