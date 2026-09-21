Вандализам код Травника: Срушено 11 споменика на православном гробљу

Аутор:АТВ редакција
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Једанаест споменика порушено је на српском гробљу у мјесту Трновац код Травника и оштећена је капела, саопштио је Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ и затражио хапшење одговорних.
Из Одбора су навели да од МУП-а Средњобосанског кантона траже хитно хапшење починилаца.
Напоменуто је да МУП још није расвијетлио ко је у мају ове године пуцао на крст у селу Засеље поред Травника.
У селу Трновац је према попису становништва 1991. године живјело 92 Срба, других народа није било.
Током рата ово мјесто контролисао је Седми корпус тзв. Армије БиХ. Муслиманска снаге убиле су пет српских цивила на подручју овог и околних села, пише Срна.
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