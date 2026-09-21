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Синдикат образовања најавио: У Сарајеву у понедјељак штрајк упозорења

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21.09.2026 12:22

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Школа, учионица
Фото: Unsplash

Самостални синдикат основног образовања и одгоја Кантона Сарајево најавио је за идућу седмицу штрајк упозорења, протесте и генерални штрајк због неусклађивања и непоштивања одредаба Колективног уговора.

Штрајк упозорења биће одржан у понедјељак, 28. септембра, током великог одмора у основним школама и одмора запослених у предшколским установама.

Протести су најављени за 30. септембар испред зграде Владе Кантона Сарајево, а генерални штрајк за 1. октобар, уколико до тада не буде постигнут договор о измјенама Колективног уговора, односно уколико уговор не буде потписан и објављен у "Службеним новинама".

Предсједник Кантоналног одбора Самосталног синдиката Саудин Сирво рекао је да је циљ упозорити на проблем, уз минимално ометање наставног процеса и рада вртића.

Уколико се деси да Кантонална влада не изврши своју обавезу, Сирво каже да ће генерални штрајк почети 1. октобра у 8.00 часова и трајати до испуњења захтјева.

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Тагови :

Штрајк

Сарајево

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