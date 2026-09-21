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ЦИК БиХ објавила видео упутства: Ево како гласати на изборима

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21.09.2026 10:35

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ЦИК БиХ објавила видео упутства: Ево како гласати на изборима
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ објавила је видео прилоге намјењене за информисање бирача "Како правилно означити гласачке листиће?" и то посебно за бираче из Републике Српске, ФбиХ за бираче из Брчко Дистрикта БиХ са ентитетским држављанством ФБиХ и за бираче Брчко Дистрикта.

Како правилно означити гласачки листић - Република Српска – Општи избори 2026

Како правилно означити гласачки листић – Федерација Босне и Херцеговине - Општи избори 2026

Како правилно означити гласачки листић - Брчко дистрикту БиХ – Општи избори 2026 – ентитетско држављанство ФБиХ

Како правилно означити гласачки листић - Брчко дистрикту БиХ – Општи избори 2026 – ентитетско држављанство Републике Српске

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Тагови :

Избори 2026

гласање

ЦИК БиХ

нови гласачки листићи

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