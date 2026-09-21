ЦИК БиХ објавила видео упутства: Ево како гласати на изборима

Централна изборна комисија БиХ објавила је видео прилоге намјењене за информисање бирача "Како правилно означити гласачке листиће?" и то посебно за бираче из Републике Српске, ФбиХ за бираче из Брчко Дистрикта БиХ са ентитетским држављанством ФБиХ и за бираче Брчко Дистрикта.