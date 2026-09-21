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Буљубашићу 10 година за убиство бескућника

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21.09.2026 11:23

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Судија држи чекић у судници

Ерџан Буљубашић правоснажно је осуђен на 10 година и два мјесеца затвора због убиства бескућника Сабалахајрудина Суљагића и посједовања дроге.

Пресуду је изрекао Врховни суд Федерације БиХ који је након жалбеног поступка потврдио првостепену пресуду коју је изрекао Кантонални суд у Тузли.

”Оптужени је оглашен кривим да је 22. фебруара 2025. године, у раним јутарњим сатима, у тузланском насељу Ступине, када је у његов стан дошао С.С., истом ножем задао ударац у лијеву наткољеницу, усљед чега је С.С. нагло почео да крвари”, саопштио је Кантонални суд у Тузли.

Додају да је оптужени потом умотао жртву у деку и оставио у стубишту зграде, након чега је покушао да очисти и сакрије трагове крви.

”У међувремену С.С. је преминуо на поду стубишта зграде, усљед вањског искрвављења, насталог као посљедица оштећења бутне артерије”, наводи се у саопштењу.

Буљубаши је оглашен кривим и што је у свом стану неовлаштено посједовао одређену количину дроге.

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Тагови :

пресуда

Убиство

Врховни суд ФБиХ

Кантонални суд Тузла

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