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Стравична несрећа у БиХ: Голф слетио у провалију, погинуле двије дјевојке (20)!

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21.09.2026 10:22

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Стравична несрећа догодила се 20. септембра 2026. године у 23:45 сати на магистралној цести М17, у мјесту Брадина, град Коњиц, у којој је А.Б. (2006) са Илиџе управљајући возилом марке Голф слетио у провалију.

Како је потврђено из МУП-а ХНК, у овој саобраћајној несрећи погинуле су сапутнице из наведеног возила А.М. (2006) из Сарајева и Н.З. (2006) из Сарајева.

"Возач А.Б. је задобио тешке тјелесне повреде. Повреде неутврђеног степена задобили су сапутници А.Ј. (2006) са Илиџе и Д.Д. (2006) из Сарајева. Повријеђенима је у УЦ ОБ Коњиц пружена медицинска помоћ, након чега су упућени на КУМ Сарајево на даље лијечење. Тијела смртно страдалих особа превезена су у Градску мртвачницу Коњиц. Упознат надлежни тужилац, извршен је увиђај те су подузете све потребне мјере", саопштено је МУП ХНК.

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Тагови :

Коњиц

Саобраћајна несрећа

трагедија

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