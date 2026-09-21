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Кћерка Синди Крафорд о свом брату: "Родитељи су крили проблем, осјећао је срамоту"

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21.09.2026 11:22

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Пресли Вокер Гербер присуствује догађају, 3. јуна 2019. године, у Њујорку.
Фото: Таnjug/Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File

Каја Гербер, ћерка Синди Крафорд и Рендија Гербера, недавно је причала о брату и његовој борби, те је открила како је он утицао на цијелу породицу.

Пресли Гербер, син Синди Крафорд и бизнисмена Рендија Гербера, преминуо је у 28. години живота. Представници за медије породице су замолили за приватност у овим тешким тренуцима.

"Породица моли за приватност током овог веома тешког и болног периода", рекли су.

Тужна вијест је шокирала многе, посебно јер је Синди Крафорд прије два мјесеца говорила о свом сину и колико је поносна на њега. Изузетак није била ни његова сестра Каја Гербер која је у интервјуу за магазин Вог, објављеном 11. августа ове године, говорила о свом брату и како је његова борба са зависношћу утицала на цијелу породицу.

Пресли Гербер

Сцена

Преминуо Пресли Гербер (27), син Сидни Крафорд

"Када се тако нешто деси у породици, знате, то натера све чланове да се мало освијесте", рекла је и додала да је она често себе доживљавала као ону која не прави проблеме и која не тражи помоћ, како би родитељима било лакше.

Пресли је једном приликом јавно проговорио о свом проблему, на шта је његова сестра позитивно реаговала. У интервјуу за Вог је истакла да је то било право "освјежење" након година скривања овог породичног проблема од свијета.

"Моји родитељи су већину живота овај проблем држали у строгој тајности и никада јавно нису говорили о томе. Покушали су да сакрију тај проблем, што је само погоршало цијелу ситуацију. Знате, особа се у том тренутку осјећа као да се породица стиди ње", рекла је Каја (мислећи на брата) и додала да је њен брат био прави "учитељ" целој породици и прави примјер хуманости, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Пресли Гербер

преминуо

Сидни Крафорд

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