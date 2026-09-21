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Сукоб због лежаљке завршио трагично: Мушкарац (82) преминуо након масовне тучњаве на грчкој плажи

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21.09.2026 07:20

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Сукоб због лежаљке завршио трагично: Мушкарац (82) преминуо након масовне тучњаве на грчкој плажи
Фото: Envato/travnikovstudio

Свађа због коришћења лежаљке на плажи Вулијагмени у близини Атине ескалирала је у масовну тучњаву, након које је 82-годишњи мушкарац преминуо у болници.

Према писању локалних медија, неслагање између двојице старијих мушкараца убрзо се претворило у насилни физички обрачун у који се укључило још неколико особа.

Очевици описују сцену као изузетно хаотичну, а један од свједока је за лист „Катимерини“ изјавио да су се крици чули с другог краја плаже.

Сумња се да је повод за сукоб био тај што је 82-годишњак резервисао лежаљку док је чекао друштво, што је изазвало негодовање другог посјетиоца.

Током тучњаве, 82-годишњи мушкарац се изненада срушио на тло.

Присутни су му одмах покушали помоћи реанимацијом, а употријебљен је и дефибрилатор прије доласка хитне помоћи. Несрећни човјек је превезен у болницу, гдје је недуго затим преминуо.

Након инцидента, полиција је ухапсила 76-годишњег мушкарца. С њим је приведена и 21-годишња дјевојка која је, како преноси „Та Неа“, имала видљиве повреде, те крваво и отечено лице. Она је након испитивања пуштена на слободу.

Надлежне власти покренуле су детаљну истрагу како би утврдиле све околности које су довеле до тучњаве, као и тачан медицински узрок смрти преминулог мушкарца, преноси Кликс

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Тагови :

Плажа

Море

Туча

Грчка

Атина

смрт

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Сукоб због лежаљке завршио трагично: Мушкарац (82) преминуо након масовне тучњаве на грчкој плажи

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