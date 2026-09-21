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Мушкарац (50) ножем напао супругу у пекари

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21.09.2026 07:03

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Мушкарац (50) ножем напао супругу у пекари
Фото: Envato/travelarium

Мушкарац (50) осумњичен је да је у недјељу у пекари у Хинфелден-Кирбергу у Њемачкој тешко повредио своју супругу кухињским ножем. Напад су прекинуле особе које су се случајно затекле у пекари, а током њихове интервенције осумњичени је такође тешко повређен.

Напад се догодио око 11 часова у улици Васергасе, саопштила је полиција Западног Хесена. Хинфелден се налази у савезној држави Хесен, између Лимбурга и Висбадена.

Према наводима полиције, педесетогодишњи мушкарац је ушао у пекару гдје се налазила његова супруга, од које живи одвојено.

Напао је кухињским ножем

Полиција сумња да ју је напао кухињским ножем у продајном простору.

Жена је задобила више тешких убода ножем и посекотина и превезена је у болницу.

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Према почетним резултатима истраге, људи који су били у пекари су интервенисали и спријечили мушкарца да настави да напада жену.

Хесишер Рундфунк наводи да је жена вјероватно преживела напад захваљујући њиховој интервенцији.

Осумњичени је такође тешко повређен

Осумњичени је такође повређен током интервенције. Његове повреде су биле довољно тешке да је хеликоптером превезен у болницу. Полиција још није објавила тачну природу његових повреда.

Истрагу спроводи криминалистичка полиција Лимбург-Вајлбурга.

Педесетогодишњак је под истрагом због сумње на покушај убиства. Полиција је у недјељу одбила да открије додатне детаље о мотиву или околностима напада, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Њемачка

Пекара

напад ножем

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