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Пакистан извео ваздушне нападе на Авганистан, најмање троје мртвих

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21.09.2026 07:27

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Пакистан извео ваздушне нападе на Авганистан, најмање троје мртвих
Фото: Tanjug / AP

Најмање троје људи погинуло је у понедјељак у пакистанским ваздушним нападима на сјевероисточни Авганистан, изјавили су авганистански званичници, што пријети поновним распламсавањем тензија између сусједних земаља након готово три мјесеца релативног мира.

Тензије трају од фебруара

Односи између бивших савезника напети су још од фебруара, када су двије стране ушле у најтеже сукобе у посљедњих неколико година. Спор се односи на милитантно дјеловање у Пакистану, при чему Исламабад оптужује Кабул да пружа уточиште милитантима који из Авганистана изводе прекограничне нападе.

Талибанска влада у Авганистану одбацује оптужбе и тврди да је милитантно дјеловање унутрашњи проблем Пакистана.

Напад у покрајини Кунар

Ваздушни напади у понедјељак услиједили су неколико дана након напада на полицијски објекат на сјеверозападу Пакистана, у којем је погинуло најмање 16 људи.

У нападима је погођена најмање једна кућа у покрајини Кунар, при чему су погинула три члана исте породице, а четворо људи је повријеђено, објавио је замјеник портпарола талибана Хамдулах Фитрат на платформи Икс.

Пакистанска војска није одмах одговорила на захтјев за коментаром, објавио је Ројтерс.

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Тагови :

Пакистан

Авганистан

Напад

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