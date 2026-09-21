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Опрез: Могућа магла на дионицама дуж ријечних токова

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21.09.2026 08:33

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Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

На путним правцима у Републици Српској и Федерацији БиХ саобраћај се одвија редовно, а из Ауто-мото савеза упозоравају возаче да је на дионицама у котлинама и дуж ријечних токова могућа мјестимична магла, а кроз усјеке и поред камених косина одрони.

На дионици магистралног пута Каракај-Дрињача и данас ће бити привремено обустављен саобраћај због радова на рехабилитацији коловоза.

Обустава ће бити на снази од 20.00 до 1.00 час, а саобраћај ће бити преусмјерен на алтернативне правце, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Петоминутне обуставе саобраћаја на снази су на магистралном путу ентитетска граница Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента, због минерских радова у времену од 7.00 до 15.00 часова.

Превоз вангабаритног терета одвијаће се на правцима ентитетска граница Станић Ријека - ентитетска граница Каруше, ентитетска граница Каруше - гранични прелаз Брод, гранични прелаз Каракај - ентитетска граница Цапарде, гранични прелаз Градишка - Лакташи, Котор Варош - гранични прелаз Градишка, па се возачи позивају да возе опрезније и поштују упутства овлаштених лица из пратње.

У Федерацији БиХ данас почиње обустава саобраћаја на магистралном путу Бугојно-Нови Травник, преко Ростова, а возила ће бити преусмјерена на магистрални пут Бугојно-Доњи Вакуф-Травник.

На граничним прелазима у БиХ задржавања су до 30 минута.

До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

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Тагови :

Ауто-мото савез Републике Српске

саопштење

магла

коловози мокри

Возачи

опрез

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