Коначно рјешење за паркинг код УКЦ-а: Отворено 550 нових мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Пројекат изградње гараже Универзитетског клиничког центра Републике Српске настављен је након вишегодишњег чекања, а прва етажа са 550 паркинг мјеста од данас је стављена на располагање радницима и пацијентима.
Ову информацију, објавио је вршилац дужности директора УКЦ-а Републике Српске др Никола Шобот.
„Ово је важан корак ка лакшем функционисању УКЦ-а, већем комфору пацијената и бољим условима за све који долазе у нашу установу“, навео је Шобот.
Он је додао да ће ускоро бити отворена и нова паркинг мјеста на осталим етажама гараже.
„Ово је само један у низу пројеката УКЦ-а Републике Српске“, поручио је Шобот.
Како је раније за АТВ рекао Шобот, ускоро би требало да буде отворена и друга етажа са 670 мјеста.
"Од понедјељка, ја се надам да отварамо 550 мјеста у гаражи УКЦ-а. Једна етажа је у питању. Године су прошле да се покрене нешто са мртве тачке и то смо успјели да откочимо и иде то својим током. Прва етажа је готова, отварамо је за кориштење. Кроз мјесец дана иде и друга етажа са 670 мјеста. Мислим да од понедјељка УКЦ неће имати проблем са паркингом који је имао", рекао је Шобот.
Шобот каже да су успјели санирати и постојеће паркинге.
"Година смо имали проблем паркинга, али и то смо ријешили, односно рјешавамо. Санирали смо паркинг испред Инфективног, испред јужног крила и то сада изгледа онако како треба бити испред једног клиничког центра", каже Шобот.
Број људи који дневно прође кроз УКЦ, најбоље показује размјере проблема које је правио паркинг.
"То је један мали град. Ми имамо близу 4.000 запослених, и 5.000 амбулантних пацијената прође сваки дан. 1.200 људи лежи, ту су посјете... то је једна огромна количина људи која пролази кроз УКЦ и то захтијева један висок степен организације", каже Шобот.
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